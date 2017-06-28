Hayat arkadaşını sevgilisiyle birlikte öldürdü

İzmir'in Aliağa İlçesi’nde, birlikte yaşadığı 38 yaşındaki Bedran Ölker’i bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kız arkadaşı 31 yaşındaki Neslihan Zengi ve ona yardım ettiği öne sürülen T.T. ile cinayeti bilmesine rağmen güvenlik güçlerine bildirmediği belirlenen G.G. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan Zengi ve T.T. tutuklanırken, G.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, geçen cumartesi günü, Yeni Şakran Mahallesi Gazi Caddesi’ndeki bir evde meydana geldi.

Bir barda garsonluk yapan Neslihan Zengi, birlikte yaşadığı Bedran Ölker’i, iddiaya göre gönül ilişkisi olduğu 50 yaşındaki T.T. ile birlikte bıçaklayarak öldürdü, cesedi evin banyosuna taşıyarak sakladı.

Cinayetten bir gün sonra cesedi taşımak için malzeme alacağını söyleyerek evden ayrıldığı öne sürülen T.T. geri dönmeyince Zengi, bir yakınından yardım istedi. Yardım talebinde bulunduğu kişi korkup durumu jandarmaya bildirince, cinayet ortaya çıktı. Neslihan Zengi jandarma tarafından gözaltına alındı.