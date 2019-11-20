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  4. 20 Kasım 2019 11:43

HDP Gaziantep il başkanı tutuklandı

Gaziantep’te PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında HDP Gaziantep İl Başkanı Müslüm Kılıç ve DBP İl Başkanı Abdullah İnce’nin de bulunduğu 12 kişi tutuklandı.

HDP Gaziantep il başkanı tutuklandı
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Gaziantep’te gözaltına alınan, aralarında HDP Gaziantep İl Başkanı Müslüm Kılıç ve DBP İl Başkanı Abdullah İnce’nin de bulunduğu 12 kişi tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyete götürülen aralarında HDP ve DBP yöneticilerinin de yer aldığı 52 şüpheliden 18’inin işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen HDP Gaziantep İl Başkanı Müslüm Kılıç, DBP İl Başkanı Abdullah İnce de tutuklandı.

Altı kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyette bulunan 34 kişinin işlemleri sürüyor.

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