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  4. 28 Ekim 2020 19:23

İç çamaşırında uyuşturucu ve hassas terazi bulunan kadın tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde polis ekiplerince yapılan aramada iç çamaşırına uyuşturucu ve hassas terazi gizleyen bir şüpheli tutuklandı.

İç çamaşırında uyuşturucu ve hassas terazi bulunan kadın tutuklandı
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İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobildekilerin üzerlerinde yapılan aramada N.N'nin iç çamaşırının içine gizlediği bir miktar metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli kadın, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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