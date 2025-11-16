İçişleri Bakanı Yerlikaya trafikteki yeni cezayı açıkladı: Bunu yapana 180 bin TL ceza kesilecek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırı için araçtan inen ve yol kapayan sürücüye yeni trafik kanununa göre 180 bin lira ceza kesileceğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X’teki paylaşımında kızının yanında bir babaya saldıranın kişinin yakalandığını duyurdu.

Mevcut kanında kesilecek cezanın 993 lira olduğunu belirten bakan “Sizce bu ceza caydırıcı olabilir mi?” diye sordu.

Ardından şunları söyledi:

* İlk kez Yeni Trafik Kanunu teklifine giren maddeye göre: Saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapayan sürücüye,

180 bin lira idari para cezası uygulayacağız,

Sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve

Aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz.

* Trafik düzenini bozmak, yolu kapatmak ve araçtan inip vatandaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye atmak kabul edilemez. Bu tür davranışlar; hem trafik güvenliğimizi tehdit etmekte hem de toplumumuzun huzurunu zedelemektedir. Trafik güvenliğini hiçe sayan bu kişileri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. “Biz Gereğini Yaparız”