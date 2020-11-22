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  4. 22 Kasım 2020 15:17

İETT otobüsü yoldan çıktı! Çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi

Kayaşehir'de İETT otobüsü henüz bilinmeyen bir sebeple yoldan çıkarken, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi.

İETT otobüsü yoldan çıktı! Çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi
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Alınan bilgiye göre, 79 B Bakırköy-Kayaşehir hattında hizmet veren 34 TP 8513 plakalı İETT otobüsü, Kayaşehir Mahallesi Şehit Mustafa Bozoklu Caddesi'nde seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle devrilerek, yol kenarındaki boş alana düştü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi.

Sürücünün yara almadan atlattığı kaza nedeniyle polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin otobüsü olay yerinden kaldırma çalışmaları sürüyor.

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