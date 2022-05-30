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İETT otobüsünde yangın paniği

İETT otobüsünde yangın paniği

İstanbul Kartal'da İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İstanbul Kartal'da seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen Kartal Metro-Sultanbeyli seferini yapan İETT otobüsü, TEM Samandıra Bağlantı Yolu'nda ilerlerken motor kısmından alev aldı.

Dumanların aracın içine yayılması üzerine yolcular sürücüyü uyardı. Aracı durduran sürücü itfaiyeye haber verirken, yolcular otobüsten indi.

İtfaiye ekipleri, aracın motor kısmından yükselen alevleri söndürdü.

Yolcular da başka bir otobüse alınırken, maddi hasarın oluştuğu araç İETT garajına çekildi.

AA

Etiketler kartal iett otobüsü yangın
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