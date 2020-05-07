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  4. 07 Mayıs 2020 14:42

İki aile birbirine girdi: 7 yaralı, 8 gözaltı

Şnalıurfa'nın Viranşehir ilçesinde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. 7 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

İki aile birbirine girdi: 7 yaralı, 8 gözaltı
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Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Amca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışma, aile yakınlarının da dahil olması ile kısa sürede büyüyerek bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı güçlükle sonlandırdı. Yaralanan 7 kişi sağlık ekipleri tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Mahallede güvenlik önlemi alan polis ekipleri ise kavgaya karıştığı belirlenen 8 kişiyi gözaltına aldı.

DHA

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arazi kavgası , şanlıurfa , viranşehir
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