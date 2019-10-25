İki FETÖ imamı tutuklandı

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bartın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda İstanbul'da yakalanarak Bartın'a getirilen FETÖ/PDY'nin sözde Bartın il imamı Mehmet Y. ve eşi Habibe Y. ile Ulus ilçe imamı İsmail K., eşi R.K. emniyetteki işlemlerinin ardından Bartın Adliyesine sevk edildi. İlk olarak Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine çıkartılan zanlılardan Bartın il imamı Mehmet Y. ve eşi Habibe Y. ile İsmail K.'in tutuklanmasına karar verildi. İsmail K.'in eşi R.K. ise yurt dışı çıkış yasağı ile birlikte adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlılardan Bartın il imamı Mehmet Y., Ulus ilçe imamı İsmail K., eşi R.K. daha sonra Bartın Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaları için hakim karşısına çıktı. Mahkeme Başkanının hakkındaki iddiaları okuduğu Mehmet Y., örgütün Bartın imamı olduğu yönündeki iddiaları kabul etmediğini, FETÖ ile hiçbir bağının bulunmadığını iddia etti. Aleyhinde ifade veren şahısların bir kısmını tanıdığını belirten Mehmet Y., "Benim il imamı gibi bir özelliğim ve vasfım yok. Bunu hiç kabul etmedim. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeniyim. Her gittiğim mekanda kendimi tanıtırken, hangi okulda çalıştıysam onu ifade ettim. Ama bu insanlar bana bunu yakıştırmışlar. İnsanların yakıştırması olarak değerlendiriyorum. Benim böyle vasfım ve özelliğim yok" dedi. Örgüt için para toplama yönündeki iddiaları da kabul etmediğini kaydeden Mehmet Y., "Ben basit bir öğretmenim. 657'ye tabi basit bir öğretmenim. Ama insanlar böyle vasıflar yakıştırıyorlar. Şuna inanıyorum. Bu insanlara birileri hazırlamış ifadeleri, altına imza attırmış diye düşünüyorum ifadeleri" diye konuştu.

İddiaları reddetti

Aleyhinde tanıklık eden N.K. ile İmam Hatip Lisesini aynı okulda okudukları için tanıdığını kaydeden Mehmet Y., N.K.'nın daha sonra iş yeri açtığını, iş yerine de ara sıra çay içmeye gittiğini savundu. Mehmet Y., “Başkada muhabbetim olmadı” dedi. Diğer tanık YY.'yi de Zonguldak'ın Devrek ilçesinde grev yaptığı dönemden tanıdığını aktaran Mehmet Y., şahsın fotoğraf stüdyosunda birkaç kez fotoğraf çektirdiğini, şahsın daha sonra Bartın'da iş yeri açtığını öğrendiğini, Bartın'da da Devrek'ten tanıdığı için birkaç kez fotoğraf çektirmek için gittiğini aktardı. Şahısla bir umre organizasyonunda karşılaştıklarını anlatan Mehmet Y., “Şahsın beyanlarını kabul etmiyorum” şeklinde konuştu.

Diğer tanıklardan B.K.'yı ise çocuklarını iyi tahsil alması için gönderdiği dershaneden tanıdığını kaydeden Mehmet Y., dershanenin de o dönemde başarılı gösterildiği için seçtiğini savundu. B.K.'nın ayrıca bir dönem Zaman gazetesi dağıtımı yaptığını ve oradan da tanıdığını ifade eden Mehmet Y., “Silahlı örgütle suçlanıyorum. Ama sünnet olmasına rağmen çakı bile taşımayan bir insanım. FETÖ ile alakam yok” şeklinde konuştu.

MASAK'ın ByLock kullandığı yönündeki raporunun da sorulması üzerine Mehmet Y., ByLock kullandığı iddialarını reddetti.

Mahkeme başkanı tarafından son söz sorulan Mehmet Y., iddiaları reddettiğini ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasını talep etti. Mahkeme heyeti Mehmet Y.'ın bu zamana kadar firari durumda bulunmasını da göz önüne alarak yargılamanın tutuklu olarak sürmesine hükmetti.

Ek savunma süresi istediler

Mehmet Y.'ın ardından sözde Ulus imamı İsmail K. ve eşi R.K.'nın yargılamasına geçildi. Mahkeme başkanı tarafından hakkındaki iddiaları sorulan İsmail K., Ulus ilçesinden 2012 yılında Bartın'a taşındığını savunarak, “Ulus'a 2-3 haftada bir gidiyordum. Dolayısıyla suçlama durumu ile benim durumum uygun düşmüyor. FETÖ ile hiçbir alakam yok. 2012'den önce de devletin önde gelenleri bile etkinliklere katılıyordu. Bende katıldım. Zonguldak'ta yapılan Türkçe Olimpiyatları'na katıldım. O zaman siyasilerde bu etkinliklere rağbet ediyordu. Hakkımdaki iddialar şahısların kendi görüşleridir" dedi.

Mahkeme dosyası ile ilgili fazla bilgisinin bulunmadığını da savunan İsmail K., ByLock iddialarını ise kabul etmediğini, programı hiç kullanmadığını iddia etti. İsmail K., ayrıca savunma için ek süre talebinde bulundu.

İsmail K.'in eşi R.K. ise, hakkındaki iddiaları kabul etmediğini, aleyhinde ifade veren H.D.'nin kuaför olduğunu ve düğününde saçlarını H.D.'nin yaptığını, bu yüzden tanıdığını ve zaman zaman sohbet ettiklerini iddia etti. Z.G.'nin ise H.D.'nin çalışanı olduğunu ve Z.G.'nin ayrı dükkan açmak istediği sıralarda kendisinin H.D. ile görüşmesine kızmış olabileceğini ve bu yüzden de iddiaları dile getirmiş olabileceğini iddia eden R.K., “Hiçbir örgüte üye değilim. Bu örgütü de lanetliyorum” şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, R.K.'ya yurtdışı çıkış yasağı koyarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti. Diğer yandan sözde Bartın il imamı Mehmet Y.'ın yakalanan kızı İ.K.'nın soruşturma evraklarının Bolu'da olması nedeniyle Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.