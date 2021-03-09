İki kardeşin ölümünde inşaat sahibine gözaltı

İstanbul Çekmeköy'de 4 ve 8 yaşlarındaki iki kardeşin inşaat alanındaki asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında inşaat sahibi gözaltına alındı.

İstanbul Çekmeköy'de, dün öğle saatlerinde kaybolan 4 yaşındaki Hasan ve 8 yaşındaki Hüseyin Büyür kardeşler, evlerinin yakınındaki inşaat çukurunda cesetlerine ulaşıldı. Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşayan 4 yaşındaki Hasan ve 8 yaşındaki Hüseyin B. kardeşler, dün öğle saatlerinde kayboldu. Durumun bildirilmesi üzerine polis ile AFAD ekipleri, çevrede ve ormanlık alanlarda arama çalışmalarına başladı. Çocukların, evlerinin yakınında bulunan inşaat alanındaki çukurda olabileceği şüphesi üzerine, itfaiye ekipleri, çukurdaki suyu çektikten sonra iki kardeşin cesedini buldu. SORUŞTURMA BAŞLATILDI İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde inşaat alanındaki asansör boşluğuna düşerek 4 ve 8 yaşındaki iki çocuğun hayatını kaybetmesine ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Başsavcılık, inşaat sahibinin tespit edilip, tespit edildikten sonra ifadelerinin alınması için emniyet güçlerine talimat verildiği öğrenildi. İNŞAAT SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI 4 ve 8 yaşındaki iki kardeşin hayatını kaybetmesine ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan "Taksirle ölüme sebebiyet verme" soruşturması kapsamında inşaat sahibi O.A. gözaltına alındı. İnşaatta ölü bulunan 2 kardeşin son görüntüleri ortaya çıktı3. Sayfa