  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İkna çalışması sonucu PKK'dan kaçan 2 terörist teslim oldu

İkna çalışması sonucu PKK'dan kaçan 2 terörist teslim oldu

İkna çalışması sonucu PKK'dan kaçan 2 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2015 ve 2021 yıllarında terör örgütüne katıldıkları Irak ve Türkiye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

SAYI 176'YA YÜKSELDİ
Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 176'ya yükseldi" ifadelerine yer verildi. 

Etiketler terör terörist teslim
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Lut Gölü de yok oluyor! Son hali içler acısı
İsmail Saymaz canlı yayında ''AK Partililerin buna hakkı var mı'' diyerek sordu
Alice harikalar diyarında gerçek oldu! Tavşan yuvası sandığı delik öyle bir yere çıktı ki...
''Külliye'nin altındaki hastanede yapıldı'' deyip Erdoğan'ın geçirdiği operasyonu açıkladı
İstanbul'un gizemli anıt mezarı... İstanbullular varlığından bile habersiz!
Türkiye'nin ikinci Sümela'sı keşfedildi! İçi ilk kez görüntülendi
İYİ Partili Türkkan'dan vatandaşa küfür!
Van Gölü'nden balıklar gitti, köpekler geldi...
Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu sevgilisiyle fena yakalandı
Pfizer ölüm riskini yüzde 89 azaltan koronavirüs ilacını duyurdu