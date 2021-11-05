İkna çalışması sonucu PKK'dan kaçan 2 terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensuplarının 2015 ve 2021 yıllarında terör örgütüne katıldıkları Irak ve Türkiye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
SAYI 176'YA YÜKSELDİ
Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 176'ya yükseldi" ifadelerine yer verildi.
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