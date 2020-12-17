İnekleri zehirlendi, gözyaşlarına boğuldu

İlçeye bağlı Kalemli Mahallesi’nde tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan Emine Başkan, yaklaşık 2 hafta önce özel bir işletmeden satın aldığı samanları, ahırdaki 4 büyükbaş hayvanlarına yedirdi. Zamanla sütten kesilen hayvanların ayağa kalkamayıp sürekli yatması üzerine Başkan, veteriner hekimden yardım istedi.

Veteriner hekimce yapılan kontrolde gıda zehirlenmesi tespit edilen büyükbaşlara ilaç ve aşı tedavisi uygulandı. Ayağa kalkamayan ve sürekli yatan büyükbaşlardan 1’i telef oldu. Telef olan hayvan, aile fertlerince arazilerinde açılan kuyuya gömüldü. Diğer hayvanların durumumun giderek kötüleşmesi üzerine Başkan, farklı veterinerlere de başvurarak yardım istedi.



Gözyaşlarına boğuldu

Diğer veteriner hekimlerce, zehirlenen hayvanlarının da telef olabileceği, uygulanan tedavilerin olumlu yanıt vermediği yanıtı üzerine Başkan, büyük üzüntü yaşadı. Ahırda ölüme terk edilen 3 büyükbaş hayvanının başından bir an olsun ayrılmayan Başkan, gözyaşı dökerek, kendisine uzatılacak yardım elini bekliyor.

"Çaresiz ölmelerini bekliyoruz"

Hayvanlarının sağlığına kavuşmasını bekleyen Emine Başkan, “Veteriner hekim getirdik, hayvanlarımızın zehirlendiğini söylediler. Hayvanlarımızın telef olacağını söylediler. 4 tane ineğim var; bunların ottan zehirlendiğini baytarlar bize söyledi. 4 tane veteriner getirdik hepsi aynı şeyi söyledi. İneklerin, etlerinin de kesinlikle yenilmeyeceğini söylediler. Çaresiz ölmelerini bekliyoruz. Ne yapacağız bilmiyoruz” dedi.