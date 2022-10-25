İnfaz koruma memuru evinin bahçesinde öldürüldü

Gaziantep'te infaz koruma memuru, iş çıkışında evinin bahçesinde bekleyen 3 kişinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

İnfaz Koruma Memuru Uğur K., iş çıkışında evinin bahçesinde bekleyen kayınbiraderi M.G. ve kimliği tespit edilemeyen 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Uğur K. önce Nizip Devlet Hastanesine ardından ise Gaziantep Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. K., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, M.G ve yanındaki 2 kişi olayın ardından kayıplara karıştı.

EŞİ İLE BOŞANMA AŞAMASINDAYDI

İnfaz koruma memurunun eşi ile boşanma aşamasında olduğu ve yaşanan tartışma sonucu bıçaklandığı öğrenilirken Nizip Cumhuriyet Savcılı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmanın ve kaçan 3 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

İHA