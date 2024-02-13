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İstanbul Boğazı'nda 2 kişi birden denize düştü

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İstanbul Boğazı'nın en güzel noktalarından biri olan Ortaköy sahilinde iki kişi peş peşe denize düştü.

Ortaköty sahilinde iki kişi denize düştü. Olay yerine sevk edilen ekipler, denize düşen bir kişiyi kurtardı. Dalgıçların denize düşen diğer kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Boğazı'nın en güzel noktalarından biri olan Ortaköy sahilinde iki kişi peş peşe denize düştü.

 Beşiktaş Ortaköy sahilinde iki kişi denize düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar, denize düşen diğer kişiyi aramaya devam ediyor.

İstanbul Boğazı'nın en güzel noktalarından biri olan Ortaköy sahilinde iki kişi peş peşe denize düştü.

 

DHA

Etiketler ortaköy boğaz 2 kişi denize düştü beşiktaş
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