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İstanbul için fırtına uyarısı!

İstanbul için fırtına uyarısı!
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İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına etkili olacak.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji'den alınan bilgiye göre; Marmara'da rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde, fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Paylaşımda, fırtınadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Etiketler istanbul fırtına uyarı
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