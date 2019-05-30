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  4. 30 Mayıs 2019 12:41

İstanbul Ömerli Barajı’nda dehşe

İstanbul Ömerli'de ormanda çalışma yapan İstanbul Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekibin traktörü yamaçtan Ömerli barajına düştü. Traktör sürücüsü cansız olarak bulundu.

İstanbul Ömerli Barajı’nda dehşe
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 Traktör sulara gömülürken, sürücüyü arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından sürücünün cansız bedenine ulaşıldı.

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’nde ekiplerinin ormanda çalışma yürüttüğü sırada bir traktör yamaçtan aşağı kaymaya başladı. Ömerli Yeşil Vadi Mevkii’nde meydana gelen olayda, Ömerli barajına düştü. Traktör suya gömülürken, sürücü kayboldu. Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından ekipler sürücünün cansız bedenine ulaştı. Cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

 

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