  4. İstanbul trafiğinde akılalmaz e-scooter cesareti!

İstanbul E-5 Karayolu Florya-Küçükçekmece mevkiinde, yoğun trafiğe aldırış etmeden kilometrelerce tehlikeli yolculuk yapan scooter sürücüsü cep telefonu kamerasına yakalandı.

İstanbul'da trafik kurallarını hiçe sayarak hem kendi canını hem de trafik güvenliğini tehlikeye atan mikromobilite sürücülerine bir yenisi daha eklendi. Sabah saatlerinde kentin en yoğun ana arterlerinden biri olan E-5 Karayolu'nda kaydedilen görüntüler, izleyenlerin adeta yüreklerini ağzına getirdi.

Otomobillerin Arasında Kilometrelerce Tehlikeli Seyir

E-5 Karayolu Florya-Küçükçekmece istikametinde elektrikli scooter kullanan bir genç, hızla akan araç trafiğinin arasına daldı. Yasalar gereği azami hız sınırı 50 km/s'nin üzerinde olan karayollarına girmesi kesinlikle yasak olan scooter sürücüsü, otomobillerin ve ağır vasıtaların sıfır noktasından geçerek kilometrelerce ilerledi.

"Bu Trafikte Scooter'la Gitmek Deli Cesareti"

Kuralları hiçe sayan gencin otoyoldaki tehlikeli şovu, trafikte seyreden başka bir araç sürücüsü tarafından anbean cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Görüntüleri çeken vatandaş, duruma isyan ederek şu dikkat çekici ifadeleri kullandı: "Mevki E-5 Florya-Küçükçekmece. Dikkatimizi çeken bir genç. Hem de bu hızla ve bu trafikte. Tam bir deli cesareti. 'Trafik sigortam, kaskom yok ama olsun kaskım var, canım sağ olsun' der gibi gidiyor. Bunların bu trafiğe çıkmaya ne kadar hakkı var bilmiyoruz, ancak ciddi bir tehlike arz ediyor."

Bilgi Kazanımı: E-5'te Scooter Kullanmak Yasak mı?

Uzmanlar ve trafik denetleme şube yetkilileri, bu tür görüntülerin ardından sürücüleri sürekli olarak uyarıyor. Türkiye'deki Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne göre; elektrikli scooter'ların (e-skuter) azami hız sınırı 50 kilometre ve üzeri olan otoyol, şehirler arası karayolu ve E-5 (D-100) gibi ekspres yollarda kullanılması kesinlikle yasaktır. Bu kural ihlali sadece yüksek idari para cezası gerektirmekle kalmıyor, olası bir kazada can kaybı riskini de en üst düzeye çıkarıyor.

İHA

Etiketler istanbul trafik e-5 scooter scooter tehlikesi florya küçükçekmece otoyol elektrikli scooter trafik kural ihlalleri cep telefonu kamerası video
