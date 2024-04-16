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  4. İstanbul trafiğinde dehşet: Taksiciden levyeli saldırı kamerada

İstanbul trafiğinde dehşet: Taksiciden levyeli saldırı kamerada

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Ümraniye'de bir sürücü İETT'ye bağlı bir otobüsün şoförüne levye ile saldırdı. O anlar ise çevredeki vatandaşların kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Ümraniye İlçesi, Aşağı Dudullu Alemdağ Caddesi üzerinde dün öğlen saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, seyir halindeki ticari taksi sürücüsü ile İETT otobüsünün şoförü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Ümraniye'de bir sürücü İETT'ye bağlı bir otobüsün şoförüne levye ile saldırdı. O anlar ise çevredeki vatandaşların kamerasına anbean yansıdı.

Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Ticari taksi sürücüsü aracından aldığı levye ile otobüs şoförüne saldırdı.

Ümraniye'de bir sürücü İETT'ye bağlı bir otobüsün şoförüne levye ile saldırdı. O anlar ise çevredeki vatandaşların kamerasına anbean yansıdı.

Kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırırken, o anlar ise yine çevredeki vatandaşların kamerasına anbean yansıdı.

Ümraniye'de bir sürücü İETT'ye bağlı bir otobüsün şoförüne levye ile saldırdı. O anlar ise çevredeki vatandaşların kamerasına anbean yansıdı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlardan Ünal Mıhçı, "Sürekli burada olay çıkıyor trafikten dolayı. İnsanlar çok gergin. Olmaması gerekiyordu. Yoğun trafik vardı. Arkadaşlarda sabırlı değildi. Birbirlerine girdiler. Geçmiş olsun diyorum herkese, keşke olmasaydı" dedi.

İHA

Etiketler taksici taksi sürücüsü taksi şoförü İETT iett şoförü
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