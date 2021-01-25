İstanbul'da 17 yaşındaki genç kızın ''şüpheli'' ölümü!

Olay saat 04.00 sıralarında İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki 11 katlı bir otelde meydana geldi. 17 yaşındaki Zerda C. beş kişi kaldıkları otelin sekizinci katındaki odanın balkonundan henüz belirlenemeyen bir sebeple düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede genç kızın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından Zerda C.’nin cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olay sırasında otelde bulunan biri kuzeni olduğu öğrenilen ikisi kız dört kişiyi ifadesi alınmak üzere karakola götürdü.

CİNSEL SALDIRI İDDİASIYLA POLİSE ŞİKAYETTE BULUNMUŞ

Olayla ilgili olarak polisin geniş çaplı soruşturması sürerken, Zerda C.'nin daha önceden cinsel saldırıya uğradığını iddia ederek polise şikayette bulunduğu öğrenildi. Öte yandan Zerda C.'nin hırsızlık suçundan poliste kaydı olduğu da öğrenildi.

Zerda C.'nin yaşı 18’den küçük olduğu halde otele sahte kimlikle giriş yaptığı iddia edildi.

KENDİ ATLADI İDDİASI



Şüphelilerin emniyetteki ilk ifadelerinde alkol alıp eğlendikleri ve Zerda C.'nin bir süre sonra koşarak balkondan atladığını söyledikleri öğrenildi. Şüpheliler ifadelerinde Zerda C.'nin psikolojik problemleri olduğunu da belirtti.