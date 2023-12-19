İstanbul'da 2 pilot kaza kurbanı!

İstanbul Arnavutköy'de meydana gelen trafik kazasında aynı araçta bulunan 3 pilottan 2'si hayatını kaybetti. Sürücü koltuğunda oturan pilot alkollü olduğu belirlenince tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre olay Arnavutköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda 02.00 sıralarında meydana geldi.

THY'de görevli 3 pilot uçuşlarının olmadığı gün aynı araçla Çatalca istikametine ilerliyordu. E.E.'nin kullandığı araç bir TIR'a arkadan çarparak savruldu. Takla attığı da belirtilen araçtaki pilotlar O.D. ve E.G. olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan E.E. tedavisinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Alkollü olduğu tespit edilen E.'nin tutuklandığı öğrenildi

DHA