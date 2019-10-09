İstanbul'da 22 PKK'lıya gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul'da eylem hazırlığı yapan 26 şüpheliyi tespit etti. Eylem hazırlığındaki örgüt üyelerinin 19'unun İstanbul'da, 7'sinin ise il dışında olduğunu belirleyen terör polisi, geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde peş peşe operasyonlar düzenledi. Çok sayıda ilçede düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 22 PKK'lı yakalanarak gözaltına alındı.