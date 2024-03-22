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İstanbul'da 3 katlı binada yangın: 1 ölü

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İstanbul Fatih'te 3 katlı binada çıkan yangında içeride mahsur kalan 1 kişi hayatını kaybetti.

Fatih Molla Hüsrev Mahallesi'nde bir binada yangın çıktı. 3 katlı binadaki yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale sürerken içeride bir kişinin kaldığı öne sürüldü. İçeride çalışma yapan ekipler bir kişinin cesedi ile karşılaştı.

 İstanbul Fatih'te 3 katlı binada çıkan yangında içeride mahsur kalan 1 kişi hayatını kaybetti.

DHA

Etiketler istanbul yangın ceset
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