İstanbul'da 3 katlı binada yangın: 1 ölü

İstanbul Fatih'te 3 katlı binada çıkan yangında içeride mahsur kalan 1 kişi hayatını kaybetti.

Fatih Molla Hüsrev Mahallesi'nde bir binada yangın çıktı. 3 katlı binadaki yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale sürerken içeride bir kişinin kaldığı öne sürüldü. İçeride çalışma yapan ekipler bir kişinin cesedi ile karşılaştı.

DHA