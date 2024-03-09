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İstanbul'da 317 km hızla makasa gözaltı

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda spor aracıyla 317 km hız yapan ve bu ana ait görüntüleri sosyal medyadan paylaşan bir kişi gözaltına alındı.

İstanbul Tuzla'da otomobiliyle 317 kilometre hız yapan ve bu anları sosyal medya hesabında paylaşan S.Ç., gözaltına alındı. Farklı maddelerden toplam 14 bin 258 lira ceza yazılan S.Ç.'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda spor aracıyla 317 km hız yapan ve bu ana ait görüntüleri sosyal medyadan paylaşan bir kişi gözaltına alındı.

S.Ç. isimli bir sosyal medya kullanıcısı, lüks otomobiliyle 317 kilometre hız yaptığı anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülere diğer sosyal medya kullanıcıları tepki gösterirken polis ise sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda spor aracıyla 317 km hız yapan ve bu ana ait görüntüleri sosyal medyadan paylaşan bir kişi gözaltına alındı.

Yapılan çalışmalarda S.Ç.'nin söz konusu görüntüleri Tuzla'da Akfırat Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul Park Girişi mevkiinde çektiği belirlendi. Ekipler, S.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda spor aracıyla 317 km hız yapan ve bu ana ait görüntüleri sosyal medyadan paylaşan bir kişi gözaltına alındı.

Polis, S.Ç.'ye makas atmak maddesinden 6 bin 439, yönetmelikte belirtilen hız limitini yüzde 50'den fazla aşmak maddesinden 6 bin 439, trafik güvenliği ile ilgili yasak ve kurallara uymamak maddesinden 690, saygısızca araç kullanmak maddesinden de 690 lira olmak üzere toplamda 14 bin 258 lira idari para cezası kesti. Gözaltına alınan S.Ç., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

DHA

Etiketler saatte 317 km hız makas trafik magandası gözaltı
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