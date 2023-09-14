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İstanbul'da 5 katlı binada yangın paniği

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İstanbul Ataşehir'de 5 katlı bir apartmanda yangın çıktı.

Ataşehir Kayışdağı Mahallesi'nde 5 katlı binanın giriş katındaki restoranın bacasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek üst katlara sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

 İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor. (DHA)

Etiketler ataşehir yangın istanbul
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