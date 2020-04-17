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  4. 17 Nisan 2020 14:29

İstanbul'da 76 bin maske ele geçirildi

İstanbul’un Sultanbeyli İlçesi’nde bir iş yerinde izinsiz maske üretimi yapıldığı bilgisi edinen Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri mekâna baskın yaptı. İş yerinde yapılan aramada toplamda 76 bin maske ele geçirildi. İş yeri ise ilçenin zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

İstanbul'da 76 bin maske ele geçirildi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinde ilçede kaçak maske üretimi yapan bir iş yerinin olduğu bilgisi edindi. Polisler söz konusu iş yerine baskın yaptı. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü, zabıta ve ilçenin sağlık müdürlüğü ekipleri baskın sonrası mekânda arama yaptı.

SULTANBEYLİ'DEKİ İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ

Kullanıma hazır 52 bin maske, satışa hazır 24 bin maske ele geçirildi. Toplamda 76 bin maskenin ele geçirildi iş yeri ruhsatsız ve izin üretim yaptığı için ilçenin zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Sabah

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