İstanbul'da aynı ilçedeki iki otel kurşunlandı

İstanbul Avcılar'da sabaha karşı iki otele silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganlar, otomobil ile kayıplara karıştı.

Olay bugün Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı sokak üzerinde karşılıklı olan iki otele, kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabanca ile ateş açıldı. Sokağa yürüyerek gelen saldırgan, koşarak kaçtıktan sonra, başka bir sokakta kendisini bekleyen otomobile binerek uzaklaştı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrollerinde, olayda yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Bölgede olay yeri inceleme çalışması yapan Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

DHA