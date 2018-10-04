İstanbul'da boya fabrikasında yangın

İstanbul Küçükçekmece'de Tevfik Bey Mahallesi Tahsin Tekelioğlu Caddesi'ndeki tekstil ürünleri imal eden fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, itfaiyenin Küçükçekmece'de 4 katlı fabrikanın, tekstil boyama bölümünde çıkan yangına müdahalesinin sürdüğü belirtilerek, "Her katı 2 bin metrekare olan binanın üst katlara sirayetin önlendiği yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Sefaköy, Kocasinan, Başakşehir, Bakırköy, Bağcılar itfaiye grupları 22 araç, 52 personelle söndürme çalışmalarına katılıyor. İhbarın gelmesiyle 09.58'de hareket eden ekipler, 10.03'te yangına müdahale etti. Olayda can kaybı ve yaralanma olmadı." denildi.

Yaklaşık 1 saat süren söndürme çalışmaları sonucunda, yangın söndürüldü.