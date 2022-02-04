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İstanbul'da cezaevinde yangın

İstanbul'da cezaevinde yangın

Ümraniye T Tipi Cezaevi’nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ümraniye T Tipi Cezaevi'nde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumanların yükseldiği cezaevindeki yangına itfaiye müdahale ediyor. Dumandan etkilenenler için sağlık ekibi de cezaevine yönlendirildi.

MAHKUM YAKINLARI CEZAEVİ ÖNÜNE GELMEYE BAŞLADI

Yangın nedeniyle içeride kalarak dumandan etkilenen bazı mahkumlar sağlık ekiplerine teslim edildi. Cezaevi önüne mahkum yakınları da gelmeye başladı. İlk bilgiye göre dumandan etkilenen mahkumlardan 8'i hastaneye kaldırıldı.

Etiketler yangın cezaevi
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