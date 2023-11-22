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İstanbul'da çok sayıda polis rüşvetten gözaltında

İstanbul'da çok sayıda polis rüşvetten gözaltında
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İstanbul’da düzenlenen rüşvet operasyonlarında 46 polis memuru gözaltına alındı. Polislerin açığa alındığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, 3 ayrı hafriyat firmasına ait yüksek tonajlı hafriyat kamyonları, eksik evraklı olmalarına rağmen denetimlerde idare edildiği yönünde gelen rüşvet ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan bu çalışmalar kapsamında toplamda 67 olayda, 46 polis memuru ve 62 sivilin rüşvete karıştığı tespit edildi. 

Gasp büro ekiplerince yapılan tespitlerin ardından 7 Kasım günü operasyon için düğmeye basıldı. İki aşamalı olarak planlanan rüşvet operasyonun ilk aşamasında 59 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların hepsi çıkarıldıkları mahkemece, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Rüşvet operasyonun ikinci aşamasında ise 21 Kasım sabah saatlerinde 46 polis memurunun yakalanması için harekete geçildi. İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla başlatılan rüşvet operasyonunda 46 polis gözaltına alındı.  Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yapılan rüşvet operasyonda gözaltına alınan polislerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

VALİLİK DE AÇIKLAMA YAPTI

Bu arada olayla ilgili İstanbul Valiliği'nden de açıklama yapıldı.

Açıklamada şöyle denildi "İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince; "rüşvet almak/vermek" suçu ile ilgili yürütülen projeli ve teknik takipli operasyon kapsamında; 2022 ve 2023 senelerinde toplam 67 farklı eylemde, 62 sivil şahsın rüşvet verdiği, 46 polis memurunun rüşvet aldığı tespit edilmiştir.  Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlarda 59 sivil şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir.   Bu kapsamda İstanbul, Kocaeli, Bitlis, Muş, Gümüşhane ve Şırnak'ta toplam 46 adrese baskın düzenlenmiş, eylemlere karıştıkları tespit edilen 46 polis memuru yakalanmıştır.  Yakalanan şahısların emniyetteki işlemleri devam etmektedir"

DHA

Etiketler istanbul polis gözaltı trafik polislerine rüşvet operasyonu
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