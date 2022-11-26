İstanbul'da dehşet! 2'si kadın 3 kişi işkence edilip öldürüldü

İstanbul Şişli'de bir gecekonduda silahla vurulmuş 2'si kadın 3 ceset bulundu.

Şişli'de meydana gelen olayda V.A.'ten haber alamayanlar kontrol etmek için gittikleri gecekonduda korkunç bir manzarayla karşılaştı. İçeride V.A. ve iki kişinin kanlar içinde yattığını görenler hemen ekiplere haber verdi. Diğer ölen iki kişinin T.V. ve M.Ö. belirleyen polis 3 kişi öldürdükten sonra kaçtığı iddia edilen şüpheliyi bulmak için çalışmalara başladı.

KANLAR İÇİNDE YATTIKLARINI GÖRDÜLER

Olay, Kuştepe Mahallesi Zeytinlik Sokak'ta 18.00 sıralarında meydana geldi. Sokak sakinlerinden V.A.'ten gün içinde haber alamayan arkadaşları, kontrol etmek amacıyla yaşadığı gecekonduya gitti. Pencereden içeriye bakan arkadaşları, V.A. (44) ile iki genç kadının yerde kanlar içinde yattığını gördü.

DİĞER İKİ KİŞİNİN DE KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ile eve giren sağlık ekipleri, V.A. ile genç kadınların hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri, cesetler üzerinde ve evde incelemelerde bulundu. İncelemelerde, cesetleri, V.A.'in yanı başında bulunan genç kadınların T.V. (18) ile mahallelinin Özgür olarak tanıdığı M.Ö. (24) olduğu tespit edildi. Cesetler üzerinde yapılan incelemede, 3'ünün de kafalarından vurulduğu anlaşıldı. Evde tüfek fişekleri de bulan polis, 3 kişi öldürdükten sonra kaçtığı iddia edilen şüpheliyi bulmak için çalışmalara başladı. İncelemelerinin tamamlanmasının ardından cesetler Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

"KAFALARI EZİLMİŞ, İŞKENCE..."

Sokak sakinlerinden D.O., "Konuya tam olarak biz şu an hakim değiliz ama 2 kız 1 erkek ölü bulunmuş evde. Komşumuz zaten bizim. Tülay olduğunu düşünüyoruz. Diğeri de Ü.Ö.M. diye bir arkadaş. Bir de erkek var. Ev sahibi Vahit olduğunu söylüyorlar. Tam olarak bilgim yok. Savcı geldi. Annesi falan burada. Kafaları ezilmiş, işkence yapıldığı söyleniyor. Susturucu silahla da vurulduğu söyleniyor ama yüzleri de tanınmayacak haldeymiş. Vahit kızın annesine şey demiş 'kızın benim uyuşturucumu çalmış' demiş. Kızını döveceğim gibi bir şey demiş. Kadın da bunun olup olmayacağını öldüreceğini düşünemediği için bir şey yapmamış, polise şikayette bulunmamış. Ama öyle bir şey de var büyük bir ihtimal. Uyuşturucuyu çaldığı için uyuşturucuya el koyduğu için kızları işkenceyle dövüp öldürmüş olabilir" diye konuştu.