İstanbul'da dehşet! Arkadaşını 6 kurşunla öldürdü

İstanbul Fatih'te tartıştığı arkadaşına silahla 6 el ateş edip öldüren şüpheli polis merkezine giderek teslim oldu.

Olay, Yedikule Mahallesi Hacı Manav Sokak'daki 2 katlı binanın giriş katında saat 13.30 sıralarında meydana geldi. B.G. (34) arkadaşı K.Ç.'nin (35) evine geldi. Aralarında bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında B. G. yanında bulunan silahla K.Ç.'ye 6 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Çakır yere yığılırken silahlı saldırgan evden çıkarak geldiği araçla olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredekiler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri K.Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri evin içerisinde ve çevresinde incelemede bulunduktan sonra Çakır'ın cenazesi incelenmek üzere Adli tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren B.G.'nin olaydan sonra polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi.

"ARKADAŞIYMIŞ"

Mahalle sakini A.K. "Cinayet işlendiği söyleniyor. Arkadaşıymış herhalde vuranda. 7-8 el ateş edildiği söyleniyor'' diye konuştu. ​