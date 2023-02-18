  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İstanbul'da fabrika yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı

İstanbul'da fabrika yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Güncelleme:

İstanbul Esenyurt'ta cıvata üretimi yaptığı belirlenen fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yangın, Esenyurt Orhangazi Mahallesi Demir Sokak'ta bulunan cıvata üretimi yapan bir fabrikada saat 14.00 sıralarında başladı. 

Alevler büyüyünce fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 

Yangında yüzünden yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yerine dumandan etkilenme ihtimaline karşı ambulans da sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangın itfaiyenin müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alınırken özel bir kıyafet giyen sağlık ekipleri, içeriye girerek zehirlenen kimse olup olmadığını araştırdı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Etiketler esenyurt fabrika yangın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
296'ncı saatte 3 mucize! Biri çocuk 3 kişi daha kurtarıldı
Enkazdan 2 milyon dolar çıktı! Özel harekat korudu
115 milyar TL ile kaç konut yapılabilir? Uzman isim hesapladı
EYT bir yıl ertelenecek mi? Erdoğan kararını verdi
Galatasaray'da Mauro Icardi şoku!
Prof. Dr. Ercan'dan o bakana istifa çağrısı: ''Çok onurlu olur''
Depremde ağır yara alan Adıyaman taşınıyor
Deprem bölgesindeki aile boyu ''soysuzlar'' çetesi yakalandı
Prof. Dr. Celal Şengör, İstanbul'daki kritik 9 ilçe ve semti açıkladı
İmam, Cuma hutbesinde Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'u hedef aldı