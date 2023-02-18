İstanbul'da fabrika yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı

İstanbul Esenyurt'ta cıvata üretimi yaptığı belirlenen fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yangın, Esenyurt Orhangazi Mahallesi Demir Sokak'ta bulunan cıvata üretimi yapan bir fabrikada saat 14.00 sıralarında başladı.

Alevler büyüyünce fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangında yüzünden yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yerine dumandan etkilenme ihtimaline karşı ambulans da sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangın itfaiyenin müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alınırken özel bir kıyafet giyen sağlık ekipleri, içeriye girerek zehirlenen kimse olup olmadığını araştırdı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA