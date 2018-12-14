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  4. 14 Aralık 2018 11:09

İstanbul'da fabrika yangını

Arnavutköy'de bir fabrikada yangın çıktı. Alev alev yanan fabrikadan dumanlar yükseliyor.

İstanbul'da fabrika yangını
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Arnavutköy Abdullah Gül Caddesi'nde bulunan sünger üretimi yapan bir fabrikada saat 10.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede fabrikayı kaplarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale sürüyor.

İBB'den yapılan açıklamada, "Yaklaşık 20 bin m2 büyüklüğündeki 3 katlı plastik ve sünger üretimi yapan fabrikada meydana gelen yangına, İBB İtfaiyesi (Arnavutköy, Sultangazi, Hadımköy, Başakşehir, Şişli, Fatih, Bakırköy, Seyrantepe, Kocasinan, Kemerburgaz, Bahçeşehir, Çatalca) 40 araç, 122 personelle müdahale etmektedir" denildi.

 

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