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İstanbul'da fabrika yangını

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Arnavutköy Akpınar Sanayi Bölgesi’nde bulunan 5 bin metrekare alana kurulu 4 katlı cam üretim fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle büyük bir yangın çıktı.

Yangın, saat 05.00 sıralarında Arnavutköy Yassıören Mahallesi, Bayındır Caddesi, Akpınar Sanayi Bölgesi içinde bulunan 5 bin metrekare alana kurulu 4 katlı cam üretim fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, giriş katı matbaa, üst katları ise cam üretim fabrikası olarak işletilen binanın birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

İçten alev alev yanan binaya itfaiye ekiplerinin dört bir yandan müdahalesi sürerken jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Alev alev yanan binadan işçiler kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken ölü ve yaralının olmadığı öğrenildi.
Yangına İstanbul’un birçok ilçesinden gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

İHA

Etiketler arnavutköy fabrika yangın fabrika yangını istanbul
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