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  4. İstanbul'da yabancı uyruklu şehir eşkıyası genç kadına kabusu yaşattı

İstanbul'da gasp yapan Libyalı yakalandı

İstanbul Şişli'de bir kadını gasp etmeye çalışan Libya uyruklu zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Şişli İnönü Mahallesi’nde 7 Nisan günü saat 21.30 sıralarında bir kadın sokakta yürüyordu. Birden önüne çıkan Libyalı A.B.S. (23), bıçakla tehdit ettiği kadından cep telefonunu ve parasını istedi.

Libyalı saldırgan, bıçağı kadına savurdu, ancak isabet ettiremedi. Son anda bıçaklanmaktan kurtulan kadın koşarak kaçmaya başladı. Bir süre elinde bıçakla kadını kovalayan saldırgan yetişemeyeceğini anlayınca vazgeçti. Kadın kaçarak canını kurtarırken, sokaktaki vatandaşlar da polise haber verdi.

Polis ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek sokaklarda araştırma başlattı.

Bir sokakta polisi gören saldırgan elindeki bıçağı bir çöp kutusuna atarak kaçmaya başladı. Polisler saldırganı ara sokaklarda kovalamaca ile yakaladı. Çöp kutusundaki bıçağa da el koyuldu.

Gözaltına alınan saldırgan A.B.S. ‘Gasp’ suçundan çıkarıldığı adliyede adli kontrolle Serbest kaldı. A.B.S. sınır dışı edilecek.

 

Etiketler libyalı gasp kadın
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