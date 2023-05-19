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İstanbul'da gemi yangını!

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İstanbul Küçükçekmece’de 118 metre boyundaki tankerin makine dairesinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Küçükçekmece Demir Sahası'nda ATA VOYAGER isimli 118 metre boyundaki tankerin makine dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Gemi personelinin ihbarı üzerine olay yerine KURTARMA-6, KURTARMA-9, KURTARMA-12 Römorkörleri ile KEGM-3, KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botları sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın çıkan tankerde soğutma çalışmaları devam ediyor.

Etiketler küçükçekmece istanbul açıkları istanbul gemi yangın
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