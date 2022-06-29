İstanbul'da genç kadının şüpheli ölümü

İstanbul Avcılar'da büyükannesi ile yaşayan 24 yaşındaki genç kadın, evinde ölü bulundu.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde büyükannesi ile aynı evde yaşayan Dilan Eylem Ö.'den (24) iki gündür haber alınamıyordu.

Yakınları, büyükannesinin memlekete gitmesinin ardından Ö.'nün yalnız kaldığı evin kapısını çilingirle açtırdı.

İçeride genç kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine gelen polis ekipleri evde inceleme yaptı.

İncelemenin ardından cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Ö.'ün ölüm nedeni otopsi işleminden sonra ortaya çıkacak.

Ö.'nün öldüğü binanın zemin katındaki fırında çalışan bir kişi, komşularından haber alamayan teyzesinin dün saat 17.30 sıralarında çilingir çağırdığını belirterek, "Genç kadın büyükannesi ile kalıyordu. Ancak, büyükannesi başka bir kente taziyeye gitmiş. Evde tek başına kalıyormuş. Teyze haber alamayınca evin kapısını çilingire açtırmış. Yerde cesedini bulmuşlar. Ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak" dedi.

UYUŞTURUCU İDDİASI

Aynı binanın altında fırında çalışan başka bir kişi, "Yakınları haber alamayınca çilingir çağırmış. Ağzında köpük varmış. Uyuşturucudan öldüğü söylendi. Kimseye pek zararı yoktu. Bizden de gelip alışveriş yapardı" dedi.

DHA