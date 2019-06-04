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  4. 04 Haziran 2019 14:02

İstanbul'da güpegündüz hamile kadına akraba dayağı

İstanbul Beşiktaş’ta, 6 aylık hamile olan bir genç kadın iddialara göre kendisinden para isteyen amcası tarafından sokak ortasında darp edildi. Polis ekipleri, yeğenini darp ettikten sonra kaçan amcayı yakalamak için çalışma başlattı

İstanbul'da güpegündüz hamile kadına akraba dayağı
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İstanbul Beşiktaş’ta sabah saatlerinde, iddialara göre kardeşlerine kahvaltılık almak için dışarı çıkan ve 6 aylık hamile olan Saniye Yıldız (22),yolda amcası V.G. ile karşılaştı. Yıldız’ı gören amca V.G., yeğeninden para istedi. Yeğen Yıldız, para vermeyince amca V.G. tarafından darp edildi.

KADIN YERE DÜŞÜNCE AMCASI KAÇTI

İHA'daki habere göre yeğenine tekme ve tokat atan amca V.G., yeğeni yere düşünce kayıplara karıştı. Olayı gören vatandaşlar güvenlik güçlerine ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri Yıldız’ı kontrol etti. Yıldız yapılan ilk müdahalenin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, yeğenini darp eden amca V.G.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

 

 

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