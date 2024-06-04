Dolar ve Euro donup kaldı, altında düşüş sürüyor

Dün açıklanan Mayıs ayı enflasyon rakamlarının ardından piyasalar yeni güne de son dönemdeki seyrini bozmadan başladı. Başta Dolar ve Euro olmak üzere dövizin zirvedeki yatay seyri devam ederken, altın fiyatlarında düşüş sürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

31 Mart yerel seçimlerinin ardından zirvede sıkışıp kalan döviz kurunun Türk Lirası karşısında zirvedeki yatay seyri devam ediyor. Yatırımcının güvenli limanı altın fiyatlarında ise merkez bankalarının faiz kararlarındaki değişim nedeniyle düşüş sürüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu dün yılın beşinci enflasyon verisi olan mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıklamıştı. TÜİK verilerine göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %75,45, aylık %3,37 arttı, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yıllık %57,68 arttı, aylık %1,96 arttı.

TÜİK öncesi akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu da (ENAG) enflasyon verilerini açılamıştı. ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi Mayıs ayında %5.66 arttı. ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi, E-TÜFE'deki 12 aylık artış oranı %120.66 olarak gerçekleşti.

Enflasyon rakamları için öncü bir gösterge olan İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) İstanbul perakende fiyat endeksi ise 1 Haziran Cuma günü yayımlanmıştı. Buna göre İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre İstanbul'da mayıs ayında bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 3,59, toptan fiyatlar yüzde 2,59 oranında arttı. İstanbul’da mayıs ayında enflasyon ise yıllık bazda yüzde 82,20 arttı. Önceki yılın mayıs ayına göre bu yılın mayıs ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İTO 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 82,20, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 61,21 olarak gerçekleşti.

Diğer yandan geçtiğimiz hafta cuma günü açıklanan verilere göre Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte çeyreklik bazda yüzde 2,4, yıllık bazda ise yüzde 5,7 büyümüştü. Bu veriler ise büyüme rakamlarının piyasalar üzerinde olumlu bir etki yaratmasına yol açmıştı.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika alanını genişleten ve ülke ekonomisinin yavaşladığına işaret eden verilerin ardından karışık bir seyir izlenirken, bugün de yoğun veri gündemi yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor.

Analistler, söz konusu verinin ardından Fed'in bu yıl faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakıldığını ifade ederek, bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam raporu verilerinden Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranacağını dile getirdi.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 32,19 TL'den başlayan Dolar 32,22 TL'den,

35,13 TL'den başlayan Euro 35,15 TL'den,

41,26 TL'den başlayan Sterlin 41,25 TL'den,

20,62 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,66 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 32,19 TL'den, Euro 34,94 TL'den, Sterlin 41,01 TL'den, Japon Yeni ise 20,55 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 348 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 347 Dolar'dan,

2 bin 430 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 433 TL'den,

3 bin 953 TL'den başlayan Çeyrek altın 3 bin 953 TL'den,

16 bin 243 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 16 bin 243 TL'den,

31,71 TL'den başlayan Gümüş ise 31,86 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 329 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 412 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 952 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 259 TL'den, Gümüş ise 31,44 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ancak Bitcoin yarılanması sürecinde büyük kan kaybeden kripto para piyasalarında çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 69 bin 41 Dolar'dan başlayan Bitcoin 69 bin 40 Dolar'dan,

3 bin 766 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 3 bin 757 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 77,50 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 77,62 Dolar'dan işlem görüyor