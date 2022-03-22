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  4. İstanbul'da inanılmaz olay: Cansız mankeni ''canlı canlı'' soydu

İstanbul'da inanılmaz olay: Cansız mankeni ''canlı canlı'' soydu

Bağcılar'da bir dükkanın önünde bulunan cansız mankenin üzerindeki ceketi çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı. Görüntülerde, hırsızın cansız mankenin arkasına geçerek kıyafeti çıkarıp çaldığı görüldü.

Olay Bağcılar'da akşam saatlerinde meydana geldi. Bir giyim mağazasının kapısında duran kıyafetlerden birini gözüne kestiren hırsız, fırsat bulunca harekete geçti. Cansız mankenin arkasına yaklaşan hırsız, ceketi çıkartıp çaldı. O anlar mağazanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Etiketler cansız manken hırsız hırsızlık anı
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