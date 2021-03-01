İstanbul'da inşaatta yangın paniği

Yangın saat 14.30'da Başakşehir İkitelli'de bulunan Güngören-Bağcılar Sanayi Sitesi'nin içindeki 4 katlı inşaat halinde bir binada çıktı. Edinilen bilgiye göre kaynak çalışması sırasında çıkan kıvılcımlar zemin kattaki inşaat malzemelerini tutuşturdu. Alevler kısa sürede büyüdüğünü gören esnaf durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Sanayi sitesine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle inşaat malzemeleri kullanılamaz hale geldi.