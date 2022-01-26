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İstanbul'da iplik fabrikasında yangın

İstanbul'da iplik fabrikasında yangın

İstanbul Sultangazi'de 3 katlı iplik fabrikasında yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul Sultangazi'de 3 katlı iplik fabrikasında yangın çıktı. Dumanların gökyüzünü sardığı yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Sultangazi Vefa Poyraz Caddesi'nde bulunan 3 katlı iplik fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Dumanların gökyüzünü sardığı yangının bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.

Etiketler istanbul sultangazi yangın
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