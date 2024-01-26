İstanbul'da işyerinde korkutan patlama

İstanbul Pendik'te 9 katlı binanın girişindeki pil üretim atölyesinde patlama meydana geldi. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmadı.

İstanbul'un Pendik ilçesi Esenler Mahallesi Kerkük Caddesi üzerinde bulunan 9 katlı binanın giriş katındaki pil üretim atölyesinde saat 13.30 sıralarında patlama oldu. İş yerinde yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binada yaşayanlar tahliye edildi. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken patlamanın etkisiyle bina önünde park halinde olan bir araç zarar gördü. Yangın ekiplerin çalışmaları sonucu söndürüldü. Patlama anı güvenlik kamerasıyla görüntülendi. DHA