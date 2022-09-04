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  4. İstanbul’da kadına tekmeli tokatlı yumruklu şiddet kamerada

İstanbul’da kadına tekmeli tokatlı yumruklu şiddet kamerada

İstanbul Küçükçekmece'de bir kişi sokak ortasında tartıştığı kadına şiddet uyguladı. Kaldırımda birlikte oturduğu kadına tokat ve yumruk atan şahıs cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Bülbül Sokak’ta, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntülerde, sokak içinde kaldırımda oturan biri erkek iki kişinin aralarında tartıştığı, yaşanan tartışmada öfkelenen erkek şahsın kadına şiddet uyguladığı görülüyor.

Tartışmanın büyümesiyle şahsın kaldırımda oturan kadına doğru yürüyüp iki eliyle tokat attığı ve kadının kendini korumaya çalıştığı görülürken bir süre daha sözlü olarak tartışma devam etti.

Etiketler küçükçekmece kadına şiddet şiddet dayak darp
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