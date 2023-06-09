İstanbul'da kafeye silahlı saldırı: Yaralılar var

İstanbul Zeytinburnu'nda kafede oturan Afganistan uyruklu kişi, husumetlisi olduğu iddia edilen kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda yoldan geçen iki kişi de kurşunların hedefi oldu.

İstanbul'da kafeye silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı. Olay, dün saat 19.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi 58. Bulvar'da bulunan kafede yaşandı. Ara sokaktan koşarak gelen kişi, kafede oturan Afgan uyruklu kişiye ateş ederek kaçtı. 2'Sİ YOLDAN GEÇEN 3 KİŞİ YARALANDI Saldırıda yoldan geçen iki kişi de kurşunların isabet etmesiyle ayaklarından yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. DHA