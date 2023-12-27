İstanbul'da kanlı silah kovalamacası

İstanbul'da Emniyet'in huzur uygulamasından kaçan bir araçtan dışarı kan lekesi bulunan bir silah atıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de katıldı. Eyüp, Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere il genelinde yapılan denetimlerde araçlar durdurularak sürücülerin belgeleri kontrol edildi.

Eyüpsultan’da yapılan asayiş uygulamasına, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin yanı sıra Yunus ekipleri de katıldı. Göktürk Polis Merkez Yerleşkesi’nden çıkış yapan ekipler, ilçe genelinde denetim gerçekleştirdi. Motosiklet, otomobil ve ticari araçlar durdurulup aranırken, vatandaşların da üst araması ve kimlik kontrolü yapıldı.

Silahı sokağa atıp kaçtı

Eyüpsultan’da yapılan denetimler sırasında bir araç uygulama noktasında durmayarak kaçtı. Aracın içerisindeki B.B. isimli şahıs kan lekesi bulunan bir silahı sokağa fırlattı. Silahı atıp kaçan B.B. isimli şahıs kısa sürede ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan denetimlerde 3,25 gram uyuşturucu madde ve 49 adet bandrolsüz elektronik sigara bulunurken alkollü bir sürücüye ise 4 bin 64 TL para cezası kesildi. Uyuşturucu madde bulunan kişi ise gözaltına alındı.

İHA