  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İstanbul'da kanlı silah kovalamacası

İstanbul'da kanlı silah kovalamacası

Güncelleme:

İstanbul'da Emniyet'in huzur uygulamasından kaçan bir araçtan dışarı kan lekesi bulunan bir silah atıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de katıldı. Eyüp, Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere il genelinde yapılan denetimlerde araçlar durdurularak sürücülerin belgeleri kontrol edildi.

Eyüpsultan’da yapılan asayiş uygulamasına, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin yanı sıra Yunus ekipleri de katıldı. Göktürk Polis Merkez Yerleşkesi’nden çıkış yapan ekipler, ilçe genelinde denetim gerçekleştirdi. Motosiklet, otomobil ve ticari araçlar durdurulup aranırken, vatandaşların da üst araması ve kimlik kontrolü yapıldı.

Silahı sokağa atıp kaçtı

Eyüpsultan’da yapılan denetimler sırasında bir araç uygulama noktasında durmayarak kaçtı. Aracın içerisindeki B.B. isimli şahıs kan lekesi bulunan bir silahı sokağa fırlattı. Silahı atıp kaçan B.B. isimli şahıs kısa sürede ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan denetimlerde 3,25 gram uyuşturucu madde ve 49 adet bandrolsüz elektronik sigara bulunurken alkollü bir sürücüye ise 4 bin 64 TL para cezası kesildi. Uyuşturucu madde bulunan kişi ise gözaltına alındı.

İHA

Etiketler istanbul denetim polis kanlı silah silah
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'de de satılıyor... Satın alınabilecek en iyi otomobil seçildi Türkiye'de de satılıyor... Satın alınabilecek en iyi otomobil seçildi ABD'den Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin açıklama ABD'den Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin açıklama Beşiktaş yönetiminde bir kişi istifa etti Beşiktaş yönetiminde bir kişi istifa etti Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel istifa edecek mi? Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel istifa edecek mi? Konut kredisi faizleri değişti: İşte örnek hesaplamayla yeni konut kredileri Konut kredisi faizleri değişti: İşte örnek hesaplamayla yeni konut kredileri Panathinaikos, Fatih Terim'i açıkladı Panathinaikos, Fatih Terim'i açıkladı ''Aha dayıya sor'' sözleriyle meşhur olmuştu: Yıllar sonraki hali şoke etti ''Aha dayıya sor'' sözleriyle meşhur olmuştu: Yıllar sonraki hali şoke etti Çalışan emekliye 5 bin TL ek ikramiye Meclis'ten geçti Çalışan emekliye 5 bin TL ek ikramiye Meclis'ten geçti ENAG kurucusu gerçek enflasyonu açıkladı ENAG kurucusu gerçek enflasyonu açıkladı