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  4. Düğün ya da asker konvoyu değil, adeta maganda konvoyu!

İstanbul'da konvoycu trafik magandaları ortalığı birbirine kattı

İstanbul'da konvoycu trafik magandaları ortalığı birbirine kattı
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İstanbul'da trafiği tehlikeye atan, diğer araç sürücülerini umursamadan düğün ve asker eğlencesi konvoyları rezaleti kameralara böyle yansıdı.

İstanbul'da son günlerde çeşitli ilçelerde asker ve düğün eğlencesi yapanların oluşturduğu konvoylar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Düğün ve asker eğlencesi için konvoy oluşturanlar zaman zaman trafik akışını engelledi. Sürücüler, düğün ve asker konvoylarının trafiği etkilemesi nedeniyle zor anlar yaşadı. 

Sultanbeyli Alt geçitte, asker eğlencesi yapan bir grup trafik akışını kesti. Korna çalarak konvoyda ilerleyen sürücüler diğer araçların geçisine de engel oldu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 2. Çevre Yolu'ndaki sürücüler  ise, trafikte ilerleyebilmek için düğün konvoyunun yolu açmasını bekledi. Dört şeritli yolu trafiğe kapatan ve dörtlülerini yakarak ilerleyen gelin arabası ile konvoydaki araçlar, trafikte ilerlemeye çalışan sürücülerin korna çalmasına da aldırış etmedi. Beylikdüzü Esenyurt yolunda da, düğün konvoyu yapan araçlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Habipler Anadolu Lisesi önünde düğün konvoyu oluşturan bir grup ise, karşı şeride geçerek trafiği tehlikeye attı. Kavacık Yolu üzerinde de düğün konvoyu yapan araçlardan bazılarının yolu kapattığı görüldü. 

DHA

Etiketler maganda trafik trafik canavarı düğün konvoyu asker eğlencesi
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