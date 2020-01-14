İstanbul'da korkunç olay! Ailesine hayatlarının en büyük acısını yaşattı!

Korkunç olay saat 01.00 sıralarında Esenyurt Saadetdere Mahallesi 1. Sokakta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre eşinden boşanma aşamasında olan Mehmet K. (30) gece aile fertleri ile birlikte olduğu bir sırada intihar etmek istedi.

AİLE FERTLERİ ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI

O anda yanında bulunan aile fertleri engel olmak istese de başarılı olamadı. Bir anda elindeki silahı kafasına dayayıp tetiğe basan Kitir, yere yığıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Kitir'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

Olayı duyup eve koşan talihsiz gencin akrabaları sinir krizi geçirdi. Mehmet K.'in cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.