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İstanbul'da korkutan yangın! Gökyüzü dumanla kaplandı

İstanbul'da korkutan yangın! Gökyüzü dumanla kaplandı

İstanbul Kağıthane'de, iki katlı binanın çatısında çıkan yangın, yakınında bulunan 3 katlı binaya sıçradı. Her iki bina da tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Talatpaşa Mahallesi İlker Sokak'ta bulunan iki katlı binanın çatısında, saat 10.30 sıralarında, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören bina sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirerek binayı terk etti. Hızla büyüyen alevler, yangının çıktığı binanın yakınındaki 3 katlı binaya da sıçradı. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi, yanan binalara iki cepheden müdahale etti. Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Çevredeki vatandaşlar da itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle seyretti. Yangında, binaların çatıları kullanılamaz hale geldi.  

"ZARAR GÖREN KİMSE YOK" 

Yangını gören bir vatandaş, "Çatıdan duman çıkıyordu. O tarafa doğru koştuk, patlama oldu. Çatı yanınca bacada patlama oldu galiba. Binada 4-5 kişi vardı. Hepsi çıktı. Zarar gören kimse yok" dedi. 

DHA

Etiketler istanbul kağıthane yangın
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