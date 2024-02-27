İstanbul'da kuyumcu dükkanı tarandı

İstanbul Bakırköy'de kuyumcu dükkanının önüne gelen motosikletli 2 şüpheli dükkana kurşun yağdırdı. Dükkana 14 kurşun isabet ettiği belirlendi.

Olay, Cevizlik Mahallesi Halkçı Sokak'taki bir kuyumcu dükkanında gece saatlerinde meydana geldi. Motosikletli kasklı 2 şüpheli dükkanın önüne gelerek silahla peş peşe ateş ettikten sonra, motosikletle olay yerinden kaçtı. Sabah dükkana gelen çalışanlar dükkanın kepenklerinde kurşun izlerini fark etti ardından da durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kuyumcu dükkanının önünde ve içerisinde incelemelerde bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri, dükkana 14 adet kurşun isabet ettiğini belirledi. Silahlı saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken kuyumcu dükkanının kepengiyle, vitrin camında hasar oluştu. Polis ekiplerinin silahlı saldırganları yakalamak için çalışması sürüyor.

DHA