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  4. İstanbul'da motosikletli kapkaççılar genç kadına kabusu yaşattı

İstanbul'da motosikletli kapkaççılar genç kadına kabusu yaşattı

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İstanbul'da son zamanlarda artan motosikletli suç olaylarına bir yenisi daha eklendi. Beylikdüzü'nde yol kenarında yürüyen 2 genç kadın güpegündüz motosikletli kapkapççıların hedefi oldu. İki genç kadının yaşadığı kabus saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Beylikdüzü'nde yolda yürüyen kadının çantasını çalan motosikletli kapkaççılar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motosikletli iki şahıs, arkadaşıyla beraber cadde üzerinde yürüyen kadının yanına yaklaşarak omuzundaki çantayı kapkaç yöntemiyle çaldı. Olayın şokuyla şaşkınlık yaşayan kadını yanındaki arkadaşı teselli ederken, motosikletli kapkaççılar bir anda gözden kayboldu. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

İHA

Etiketler kapkaç kapkaççı saldırı beylikdüzü istanbul saldırıgenç kadın
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